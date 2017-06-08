Бахус выиграл пятый этап веломногодневки «Критериум Дофине»

Немец Фил Бахус из команды Sunweb выиграл пятый этап веломногодневки Мирового тура «Критериум Дофине». В общем зачёте лидерство сохранил бельгиец Томас Де Гендт, выступающий за Lotto-Soudal.

Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине»

5-й этап. Ла Тур-де-Сальваньи – Макон, Франция. 175 км



1. Фил Бахус (Германия, Sunweb) – 4:04.32.

2. Арно Демар (Франция, FDJ) – то же время.

3. Бриан Кокар (Франция, Direct Energie)...

140. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – +2.35.



Общая классификация. После 5-го этапа

1. Томас Де Гендт (Бельгия, Lotto-Soudal) – 17:10.25.

2. Ричи Порт (Австралия, BMC) – +0.27.

3. Алехандро Вальверде (Испания, Movistar) – +0.51...

68. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – +6.43.