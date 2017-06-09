Женская сборная России обыграла Польшу в отборе на ЧМ-2017

Женская сборная России по гандболу победила команду Польши в первом стыковом матче квалификации чемпионата мира — 2017. На домашней площадке в Астрахани подопечные Евгения Трефилова были сильнее, выиграв со счётом 31:20. 9 мячей в составе сборной России забила Дарья Самохина, 7 раз отличилась Дарья Дмитриева.

Ответный матч пройдет 15 июня в Кошалине (Польша). На чемпионат мира, который пройдет в Германии с 1 по 17 декабря 2017 года, отберется та команда, которая окажется сильнее по сумме двух встреч.

Гандбол. Чемпионат мира — 2017. Женщины. Квалификация. Стыковые матчи. Первый матч

Россия – Польша – 31:20 (15:14).