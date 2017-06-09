Трефилов: поляки сначала тихо-тихо подкрадываются, а затем показывают зубы

Главный тренер женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов прокомментировал уверенную победу своей команды над сборной Польши (31:20) в домашнем стыковом матче чемпионата мира – 2017.

«Мне хотелось, чтобы это была вторая игра, сезон на этом закончился и мы могли бы поехать в отпуск. К сожалению, нам предстоит ответный матч, и он будет сложным. Я ни в коем случае не сбрасываю со счетов Польшу. Поляки всегда сначала тихо-тихо подкрадываются, а затем показывают зубы. Однажды на чемпионате мира мы расслабились и сразу же отъехали на пятое место. Ни в коем случае нельзя расслабляться, после матча я сказал игрокам, что бывали случаи, когда команда выигрывала 15 мячей, а потом уступала. Нас ожидает тяжелейший ответный матч – главное, чтобы остались силы. У нас есть проблемы с молодыми игроками, как только я дал отдохнуть лидерам, мы тут же растеряли своё преимущество. В первом тайме играли только Дарья Дмитриева, Дарья Самохина и Людмила Постнова, остальные помогали.

Все интересуются, что происходило в раздевалке, – мы просто мило беседовали по душам, и мои слова дошли до женской души, до сердец девушек. Мне бы хотелось поблагодарить руководство Астраханской области, как нас принимают. Это высокий уровень, не все города могут этим похвастаться. Спасибо за гостеприимство, спасибо болельщикам за такую поддержку!» — приводит слова Трефилова пресс-служба ФГР.