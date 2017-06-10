12 июня в «Сокольниках» состоится «Большая тренировка «Матч!»

12 июня, в День России, на Фестивальной площади парка «Сокольники» состоится «Большая тренировка «Матч!», сообщает пресс-служба телеканала.



«Матч ТВ» поможет всем желающим разогреться на Большой Тренировке, в рамках которой звёздные ведущие вместе со спортсменами устроят настоящий спортивный праздник. На турниках – команда воркаута, на рампе – лучшие скейтбордисты страны, на асфальте – один из самых титулованных российских мотоэкстремалов – Марат Канкадзе… А на арене «Матч ТВ» показать себя смогут все желающие.



Для фанатов футбола выставят главный трофей российских команд – кубок РФПЛ. А для поклонников «Спартака» будет организована автограф-сессия с любимыми футболистами клуба. Доступ к кубку откроется в 14:00 мск.



В парке также откроется кибер-зона, где можно будет показать свои навыки в FIFA 2017 и получить призы от «Матч ТВ». Время проведения – с 12:00 до 16:00.