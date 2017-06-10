Бутов: к решениям IAAF нужно прислушиваться, иначе пострадают сами спортсмены

Генеральный секретарь ВФЛА Михаил Бутов прокомментировал проблему ношения российскими легкоатлетами формы цветов флага.

«Это решение было принято уже давно, ещё когда отстранили федерацию. На данном этапе IAAF призывает это решение уважать, а спортсмены со своей стороны должны сделать выбор.

Сам я, конечно, отрицательно отношусь к отстранению чистых спортсменов от соревнований. А что касается этих рекомендаций, то считаю, что к ним нужно прислушиваться, иначе пострадают сами спортсмены. Более того, я уверен, что и болельщики, и даже зарубежные комментаторы в своих репортажах будут говорить, что выступает российский спортсмен, но с нейтральным статусом. Поэтому в этой ситуации я не вижу большой проблемы. Это просто призыв соответствовать решениям IAAF. Главное – демонстрировать хорошие результаты на соревновательных площадках», — сказал Бутов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Кириллом Поляковым.