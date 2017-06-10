Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кенна выиграл седьмой этап веломногодневки «Критериум Дофине»

10 июня 2017, суббота. 17:50. Другие

Британский велогонщик Питер Кенна из команды Sky выиграл седьмой этап веломногодневки Мирового тура «Критериум Дофине». В общем зачете лидерство укрепил австралиец Ричи Порт (BMC).

Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине»
7-й этап. Франция, Аост — Альп-д’Юэз. 168 км

1. Питер Кенна (Великобритания, Sky) – 4.43,59.
2. Бен Свифт (Великобритания, UAE) – 0,13.
3. Хесус Эррада (Испания, Movistar) – 1,11…
105. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 19,55.

Общий зачет

1. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 25.38,29.
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,02.
3. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 1,15…
78. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 39,16.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Новости. Другие
10 июня 2017, суббота
18:14 Яхтсмен Крутских выиграл чемпионат мира «Финн-мастерс»
18:07 Cборная России по регби-7 вышла в четвертьфинал этапа европейской серии Гран-при
17:50 Кенна выиграл седьмой этап веломногодневки «Критериум Дофине»
17:38 Яхтсменка Елфутина завоевала бронзу финала Кубка мира в классе «RS:X»
17:23 Россиянин Матлаков стал чемпионом Европы по шахматам, Федосеев взял бронзу
16:57 Вице-губернатор Краснодарского края: переживаем за состояние трамплинов Игр-2014
16:08 Российские «блочницы» — пятые в командном турнире на этапе КМ в Турции
15:28 Сборная России поспорит с венгерками за третье место в суперфинале МЛ в Шанхае
14:28 Женская сборная России проиграла Канаде в 1/2 суперфинала Мировой лиги
14:11 Конева: думаю, зимой я уже буду выступать
13:55 Ефимова, Фесикова и Николаев победили в квалификации этапа «Маре Нострум»
13:01 Бутов: к решениям IAAF нужно прислушиваться, иначе пострадают сами спортсмены
12:33 Чепарев выиграл дистанцию 50 км на ЧР по спортивной ходьбе, Нижегородов — 3-й
12:21 Сотникова встретилась с Ребровым на церемонии вручения премии «Муз-ТВ»
12:10 Ефимова и Пригода вышли в финал этапа «Маре Нострум» в Монако с лучшим временем
11:37 Крамник и Со победили в фермерском троеборье на турнире в Ставангере
10:39 Якушев: пока трудно делать заявления по поводу финала КМ по биатлону в Тюмени
10:10 Регбист австралийского клуба «Ворринга» скончался во время матча
10:00 12 июня в «Сокольниках» состоится «Большая тренировка «Матч!»
09:15 Болт: у меня нет цели побить мировые рекорды до завершения карьеры
09:00 В «Лужниках» пройдёт Красочный забег
00:49 Тутберидзе: для Загитовой образцом для подражания является Медведева
00:35 Загитова: если другие делают что-то лучше меня, стараюсь сделать то же ещё лучше
00:29 Конева: какие ещё запреты IAAF придумает для россиян?
00:26 Журова: IAAF демонстрирует русофобские настроения высочайшего уровня
00:02 Самохина: как показал результат матча, в перерыве сделали правильные выводы
9 июня 2017, пятница
23:51 Мутко: коллективные меры наказания — это контрпродуктивно
23:22 Трефилов: поляки сначала тихо-тихо подкрадываются, а затем показывают зубы
23:13 Матлаков и Джобава лидируют на ЧЕ по шахматам перед заключительным туром
22:23 Елфутина вышла на третье место после 4-го дня финала Кубка мира в классе RS:X
22:14 Усманов: сбылась моя самая большая мечта
21:46 Стрелки Дрягин и Вдовина выиграли этап Кубка мира в Габале
21:32 Екимов: российским велогонщикам по силам побороться за медали ОИ в новых видах
21:22 Тяжёлая атлетика может быть исключена из ОИ-2024, если не решит проблему допинга
19:52 Женская сборная России обыграла Польшу в отборе на ЧМ-2017
19:51 Фульсан выиграл шестой этап веломногодневки «Критериум Дофине»
19:41 Столицы ОИ-2024 и ОИ-2028 будут выбраны одновременно
19:21 ВАДА прекратило расследование в отношении российских фехтовальщиков
18:14 По решению МОК в программе ОИ-2020 будет больше молодёжных и смешанных видов
17:42 Лебедева: спортсмен, имеющий нейтральный статус, всё равно имеет гражданство
17:35 Сборная России отправилась на любительский чемпионат Европы по мини-футболу
16:57 Перова вышла в финал этапа Кубка мира по стрельбе из лука в Анталье
15:58 Ласицкене: у меня есть силы и настроение, чтобы прыгать, а результат придёт
15:43 Российские лучницы поспорят за бронзу этапа Кубка мира в Анталье
15:04 Российские ватерполистки вышли в полуфинал Мировой лиги, обыграв китаянок
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
© championat.com, 2000–2017