Кенна выиграл седьмой этап веломногодневки «Критериум Дофине»

Британский велогонщик Питер Кенна из команды Sky выиграл седьмой этап веломногодневки Мирового тура «Критериум Дофине». В общем зачете лидерство укрепил австралиец Ричи Порт (BMC).
Велоспорт на шоссе. Мировой тур. «Критериум Дофине»
7-й этап. Франция, Аост — Альп-д’Юэз. 168 км
1. Питер Кенна (Великобритания, Sky) – 4.43,59.
2. Бен Свифт (Великобритания, UAE) – 0,13.
3. Хесус Эррада (Испания, Movistar) – 1,11…
105. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 19,55.
Общий зачет
1. Ричи Порт (Австралия, BMC) – 25.38,29.
2. Кристофер Фрум (Великобритания, Sky) – 1,02.
3. Якоб Фульсан (Дания, «Астана») – 1,15…
78. Сергей Чернецкий (Россия, «Астана») – 39,16.