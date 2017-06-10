Легкоатлетка Лашманова выиграла чемпионат России в ходьбе на 20 км

Олимпийская чемпионка Игр-2012 в Лондоне Елена Лашманова первенствовала на чемпионате России по спортивной ходьбе, который завершился в Чебоксарах, на дистанции 20 км.

Чемпионка России 2016 года защитила свой титул, финишировав с результатом 1 час 27 минут 43 секунды. Второй стала Екатерина Медведева (1:27.52), третье место заняла Мария Пономарева (1:28.00). Все спортсменки представляют Мордовию, Пономарева выступает также за Удмуртию.

Чемпионом России в ходьбе на 20 км стал Сергей Бакулин, на 50 км — Дементий Чепарев.