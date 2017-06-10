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Коблова, Лазинская и Овчарова стали чемпионками России по борьбе

10 июня 2017, суббота. 22:20. Другие

Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года Валерия Коблова стала чемпионкой России по женской борьбе в весовой категории до 58 кг, завоевав золотую медаль национального первенства в Каспийске. В финальной схватке Коблова победила Хадижат Муртузалиеву со счётом 6:2. Бронзовыми призёрами стали Алина Казымова и Ульяна Тукуренова.

Также чемпионками России стали Дарья Лексина (весовая категория до 48 кг), Стальвира Оршуш (до 53 кг), Мария Гурова (до 55 кг), Любовь Овчарова (до 60 кг), Валерия Лазинская (до 63 кг), Ханум Велиева (до 69 кг) и Анжела Катаева (до 75 кг).

Женская борьба. Чемпионат России. Каспийск
До 48 кг

1. Дарья Лексина (Краснодарский край).
2. Валерия Чепсаракова (Кемеровская обл).
3. Надежда Соколова (Великий Новгород) и Анжелика Ветошкина (Санкт-Петербург).

До 53 кг

1. Стальвира Оршуш (Бурятия).
2.Наталья Малышева (Хакасия).
3. Любовь Сальникова (Кемеровская обл. — Дагестан) и Екатерина Полещук (Краснодарский край — Москва).

До 55 кг

1. Мария Гурова (Московская область).
2. Нина Менкенова (Бурятия).
3. Марина Симонян (Москва) и Вероника Чумикова (Бурятия — Чувашия).

До 58 кг

1. Валерия Коблова (Московская область — Санкт-Петербург).
2. Хадижат Муртузалиева (Дагестан).
3. Алина Казымова (Саха (Якутия) и Ульяна Тукуренова (Бурятия — Москва).

До 60 кг

1. Любовь Овчарова (Краснодарский край).
2. Юлия Пронцевич (Красноясркий край).
3. Екатерина Балданова (Ленинградская обл.) и Наталья Федосеева (Кемеровская область).

До 63 кг

1. Валерия Лазинская (Московская область — Санкт-Петербург).
2. Инна Тражукова (Дагестан — Ульяновская область).
3. Татьяна Мякенькая (Брянская обл.) и Анжела Фоменко (Москва).

До 69 кг

1. Ханум Велиева (Красноярский край).
2. Юлия Максимова (Красноярский край).
3. Татьяна Мякенькая (Брянская обл.) и Анжела Фоменко (Москва).

До 75 кг

1. Анжела Катаева (Бурятия — РСО-Алания).
2. Алена Перепелкина (Санкт — Петербург).
3.Кристина Дудаева (Санкт-Петербург) и Алена Стародубцева (Красноярский край).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Валерия Коблова Валерия Лазинская
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