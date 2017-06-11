Штыль: из программы ОИ убирают дисциплины, где европейцы слабы. Это политика

Бронзовый призер Олимпиады 2012 года в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров российский гребец Иван Штыль прокомментировал решение Международного олимпийского комитета заменить на Играх-2020 мужские соревнования в его коронной дисциплине женскими. В олимпийской программе остались только две мужские дисциплины в каноэ – одиночка и двойка на дистанции 1000 метров.

«Мужскую каноэ-одиночку на 200 метров убрали из олимпийской программы специально. Последние два олимпийских цикла показали, что гребцы из Центральной Европы еле попадали в финал этой дисциплины. Как правило, гребцы из Восточной Европы, из бывшего соцлагеря, занимают пьедестал в этом виде. Просто-напросто убирают дисциплины, где европейцы слабы. Это политика, таким образом идет борьба за медали, убирают конкурентов. При этом, например, не убрали же из программы Игр байдарку-одиночку на 200 метров, где европейцы и представители других континентов постоянно в призах на Олимпиаде.

Буду стараться переквалифицироваться на 1000 метров. Если реально смотреть на ситуацию, то не думаю, что Усэйн Болт сможет пробежать марафон. У спортсмена есть врожденные качества, которые не перестроишь.

На чемпионате России выйду в привычной дисциплине. Но чтобы успешно выступать на дистанции 1000 метров, надо пропустить минимум сезон. Надо уйти из коронной дисциплины, а за один сезон невозможно подготовиться к новой дистанции. Ты вылетишь из сборной. Если ты пропустишь хоть один сезон, то в следующем тебя никто не возьмет в сборную на сборы. Ты должен будешь тренироваться самостоятельно, надо будет искать средства, чтобы два сезона полноценно готовиться к новой дистанции. А это очень серьезные деньги", — приводит слова Штыля «Р-Спорт».