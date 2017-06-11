Бацарашкина — вторая в стрельбе из пистолета с 10 м на этапе КМ в Азербайджане

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянка Виталина Бацарашкина заняла второе место в стрельбе из пистолета с 10 метров на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Габале (Азербайджан). Виталина уступила только австрийке Сильвии Штайнер.

В мужской стрельбе из винтовки с 50 метров из положения лёжа с мировым рекордом победил датчанин Торбен Гриммел. Россиянин Фёдор Власов стал шестым.

Пулевая стрельба. Кубок мира. Третий этап. Габала, Азербайджан



Мужчины. Винтовка, 50 м, лёжа

1. Торбен Гриммел (Дания) – 249,8 (рекорд мира).

2. Юрий Щербацевич (Беларусь) – 248,9.

3. Лионель Кокс (Бельгия) – 227,9…

6. Фёдор Власов (Россия) – 165,4…

23. Назар Лугинец (Россия) – 622,1…

37. Сергей Круглов (Россия) – 620,4.



Женщины. Пистолет, 10 м

1. Сильвия Штайнер (Австрия) – 237,5.

2. Виталина Бацарашкина (Россия) – 236,1.

3. Алехандра Завала Васкес (Мексика) – 216,7…

31. Маргарита Ломова (Россия) – 377…

47. Алена Дорошкевич (Россия) – 369.