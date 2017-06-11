Женская сборная США победила в суперфинале Мировой лиги по водному поло

Женская сборная США в финальном матче суперфинала Мировой лиги по водному поло в Шанхае уверенно переиграла команду Канады со счётом 12:6. Американки выиграли все четыре периода.

Напомним, что ранее сборная России завоевала бронзовые награды турнира, переиграв во встрече за третье место венгерских ватерполисток со счётом 9:7. В полуфиналах россиянки уступили Канаде, а американки взяли верх над Венгрией.

Водное поло. Женщины. Мировая лига. Суперфинал. Шанхай, Китай

Финал

США – Канада – 12:6 (2:1, 4:3, 3:2, 3:0).