Мамиашвили: у Дагестана есть все шансы принять ЧЕ-2018 по спортивной борьбе

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили поделился впечатлениям от чемпионата России по женской борьбе, который прошёл 9-10 июня в Каспийске.

«Женский чемпионат России по борьбе в Каспийске состоялся на высоком организационном уровне, без каких либо накладок и сбоев. Механизм проведения турнира отработан чётко, команда действовала слаженно, профессионально. Предусмотрено всё до мельчайших деталей: приезд, отъезд, проживание, питание плюс кавказское гостеприимство. Никаких вопросов не возникало.

Все шансы получить право проведения чемпионата Европы у республики имеются. Премьер-министр Дагестана Абдусамад Гамидов как президент республиканской федерации борьбы будет презентовать регион на заседании бюро UWW в Париже. Мы приложим все усилия, чтобы получить положительный ответ. Это будет не только дань традициям борьбы России и Дагестана, но и ещё признание тех усилий, которые предпринимаются в республике по развитию спорта в целом и борьбы в частности», — цитирует Мамиашвили официальный сайт ФСБР.