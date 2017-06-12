Бацарашкина и Гончаров завоевали серебро этапа КМ по стрельбе в миксте

Россияне Виталина Бацарашкина и Владимир Гончаров завоевали серебро в соревнованиях смешанных команд по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на этапе Кубка мира в Габале (Азербайджан). В финале они уступили представителям Индии Хине Синдху и Джиту Раю со счетом 6:7. Третье место заняла французы Селин Гобервилль и Флориан Фоке.



Ранее серебряный призёр Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Бацарашкина завоевала серебро этапа Кубка мира в Габале в стрельбе из пистолета на дистанции 10 метров.

Этап Кубка мира в Габале завершится 14 июня.