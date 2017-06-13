Стали известны финалисты ЧР по вольной борьбе в категориях до 57, 86 и 125 кг

В Назрани продолжается чемпионат России по вольной борьбе. Стал известен состав финальных пар в весовых категориях до 57, 86 и 125 кг.



Вольная борьба. Чемпионат России. Назрань. Состав финальных пар

До 57 кг. Артём Гебеков (Дагестан) — Заур Угуев (Дагестан).

До 86 кг. Шамиль Кудиямагомедов (Дагестан) — Владислав Валиев (Северная Осетия-Алания — Московская область).

До 125 кг. Анзор Хизриев (Санкт-Петербург) — Магомедгаджи Нурасулов (Дагестан).

Чемпионат России по вольной борьбе в Назрани завершится 14 июня.