Полицейский попросил велогонщика Katusha-Alpecin передвигаться пешком

Бельгийский велогонщик команды Katusha-Alpecin Баптист Планкарт сообщил, что перед стартом «Тура Швейцарии» полицейский попросил его не ездить на велосипеде, а передвигаться пешком.

«Меня остановил полицейский. Он не знал, что я профессиональный гонщик, взглянул на меня и сказал: „Ты должен здесь ходить пешком, здесь нельзя ездить на велосипеде“, — приводит слова Планкарта официальный «твиттер» команды.

Лидером генеральной классификации является итальянец Дамиано Карузо из BMC. Велогонка завершится 18 июня.