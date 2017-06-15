IWF готова незамедлительно принять надлежащие меры по борьбе с допингом

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) до декабря 2017 года должна направить в Международный олимпийский комитет (МОК) отчёт о решении проблемы с допингом, чтобы сохранить вида спорта в олимпийской программе Игр-2024. Угроза исключения возникла перед тяжелоатлетами после перепроверок допинг-проб Олимпийских игр 2008 и 2012 годов. Было выявлено 49 положительных проб у тяжелоатлетов, 29 из них лишены медалей.

«Олимпийское движение и мир тяжёлой атлетики потрясены результатами повторного анализа допинг-проб Олимпийских игр 2008 и 2012 годов, и мы признаём, что как руководящая организация несём ответственность за это. Заявив, что мы всегда боролись против допинга и тех, кто хочет повлиять на целостность тяжёлой атлетики, исполком IWF и на этот раз готов незамедлительно принять надлежащие меры и санкции.

В качестве первого результата открытого обсуждения исполком подтверждает, что целевая группа будет рекомендовать различные меры и инициативы для достижения поставленных целей», – говорится в официальном заявлении исполкома IWF по итогам заседания в Токио.