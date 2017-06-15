18 гандболисток вызваны в состав сборной РФ на матч с Польшей в отборе к ЧМ

Главный тренер женской сборной России по гандболу определил состав команды для подготовки к ответному матчу квалификации чемпионата мира — 2017 со сборной Польши. Первый стыковой матч, который состоялся в Астрахани, завершился победой россиянок со счётом 31:20. Ответная встреча состоится 15 июня в Кошалине.

Состав женской сборной России по гандболу

Вратари: Анна Седойкина («Ростов-Дон»), Виктория Калинина («Кубань»), Елена Уткина («Лада»).

Правые крайние: Марина Судакова («Кубань»), Екатерина Левша («Астраханочка»).

Правые полусредние: Анна Сень («Ростов-Дон»), Антонина Скоробогатченко («Кубань»), Ксения Карпачёва («Лада»).

Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Елизавета Малашенко (обе – «Лада»).

Линейные: Майя Петрова, Ксения Макеева (обе – «Ростов-Дон»), Екатерина Матлашова («Луч»).

Левые полусредние: Полина Ведехина («Динамо-Синара»), Виктория Жилинскайте («Кубань»), Людмила Постнова («Астраханочка»).

Левые крайние: Дарья Самохина («Лада»), Кристина Кожокарь («Астраханочка»).