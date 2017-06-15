Воронин: заявление Дибирова не совсем обосновано. Какие ещё нужны поздравления?

Генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин прокомментировал итоги матча Россия — Словакия, а также отреагировал на заявление игрока «Вардара» Тимура Дибирова, что федерация никак не поздравила команду с победой в Лиге чемпионов. В квалификационном матче чемпионата Европы — 2018 мужская сборная России по гандболу одолела словаков со счётом 25:24.



«Итог один – мы выиграли. При сегодняшнем раскладе в группе, когда Черногория уверенно обыгрывает Швецию, нас не устраивает ничья и уж тем более поражение. Вчера, пускай и с валидольной концовкой, мы добились преимущества в одно очко. Дальше всё будет решать матч со сборной Черногории.



Матч женских сборных России и Польши? Я никогда не давал прогнозов, но был на первой игре этих команд, где россиянки одержали победу с перевесом в 11 мячей. У нас есть комфортное преимущество над соперником, нам нельзя расслабляться, потому что на выезде играть всегда труднее, чем дома. Нужно подойти к этому матчу максимально собранно.



Что касается комментария Тимура Дибирова, 4 июня на главной странице сайта Федерации гандбола России появилось поздравление македонского клуба «Вардар» и трёх российских игроков: Тимура Дибирова, Даниила Шишкарёва и Александра Деревень. Вторая публикация появилась на сайте федерации 5 июня, в ней было рассказано о пути клуба «Вардар» к победе в Лиге чемпионов. Самое большое поздравление клубу «Вардар» направил сам президент Федерации гандбола России Сергей Николаевич Шишкарёв, в котором он поздравил с успехом клуб и отметил вклад российских гандболистов. Поэтому я не знаю, какие ещё должны быть поздравления. Всё-таки президент федерации поздравил, это не совсем обоснованное заявление. Федерация со своей стороны довольно оперативно поздравила клуб и игроков сборной России», — сказал Воронин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Богатырёвым.