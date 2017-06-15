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Россиянин Сиваков победил в общем зачёте молодёжной «Джиро д'Италия»

15 июня 2017, четверг. 18:32. Другие

Российский велогонщик команды ВМС Development Team Павел Сиваков стал победителем генеральной классификации молодёжной «Джиро д'Италия» в возрастной категории до 23 лет. 19-летний спортсмен лидировал с третьего этапа велогомногодневки, а на последнем этапе занял третье место.

Победу на заключительном этапе, который состоялся 15 июня, одержал австралиец Джай Хиндли из команды Mitchelton Scott, вторым стал его соотечественник Лукас Хэмилтон (Mitchelton Scott).

Ранее Сиваков становился победителем юниорского чемпионата России.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Джиро
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