Лыжный двоеборец Зайнуллин и пятиборец Кустов дисквалифицированы за допинг

Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России дисквалифицировала Артура Зайнуллина на четыре года за употребление допинга, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства. 26-летний спортсмен является чемпионом России 2015 года в командном первенстве.

Федерация современного пятиборья России дисквалифицировала Максима Кустова на четыре года. Дисквалификации будет отсчитываться с 4 октября 2016 года.

Федерация тяжёлой атлетики России отстранила бронзового призёра юношеского первенства России 2015 года Эдуарда Терёхина на четыре года. Отсчёт дисквалификации спортсмена ведётся с 16 мая 2016 года.