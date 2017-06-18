Ласицкене выиграла этап «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме

Чемпионка мира 2015 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене (Кучина), выступающая под нейтральным флагом, заняла первое место на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме, преодолев планку на высоте 2 метра. Второе место заняла полька Камила Личвинко (1,97), третье — Софи Скуг из Швеции (1,94).

Ласицкене принадлежит лучший результат сезона в мире (2,04 м), который она показала на этапе Мирового вызова в Хенгело. Уже в ранге победительницы Ласицкене пыталась побить свой личный рекорд (2,04 м), но трижды не смогла преодолеть 2,06 м.

Следующим международным стартом для Ласицкене станет этап «Бриллиантовой лиги» в Лозанне (6 июля).

В прыжках с шестом Анжелика Сидорова, также выступающая под нейтральным флагом, была четвёртой (4,55 м), победила швейцарка Николь Бюхлер (4,65 м).

Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Шестой этап. Стокгольм, Швеция

Женщины. Высота

1. Мария Ласицкене – 2,00.

2. Камила Личвинко (Польша) – 1,97.

3. Софи Скуг (Швеция) – 1,94.

Шест

1. Николь Бюхлер (Швейцария) – 4,65.

2. Ангелика Бенгтссон (Швеция) – 4,65.

3. Робейлис Пейнадо (Венесуэла) – 4,65.

4. Анжелика Сидорова – 4,55.