Россиянки выиграли этап Европейской серии Гран-при по регби-7

Женская сборная России по регби-7 одержала победу над сборной Франции со счётом 22:21 в финале этапа Европейской серии Гран-при по регби-7, который проходил в Мальмор-сюр-Коррезе. В матче за третье место сборная Ирландии нанесла поражение сборной Англии со счётом 26:7.



Регби-7. Женщины. Этап Европейской серии Гран-при. Мальмор-сюр-Коррез, Франция

Финал



Россия — Франция — 22:21.



Матч за третье место



Англия — Ирландия — 7:26.

В плей-офф россиянки разгромили в четвертьфинале сборную Бельгии со счётом 46:0, а в полуфинале обыграли сборную Англии — 24:15.