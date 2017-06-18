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Россиянки выиграли этап Европейской серии Гран-при по регби-7

18 июня 2017, воскресенье. 19:21. Другие

Женская сборная России по регби-7 одержала победу над сборной Франции со счётом 22:21 в финале этапа Европейской серии Гран-при по регби-7, который проходил в Мальмор-сюр-Коррезе. В матче за третье место сборная Ирландии нанесла поражение сборной Англии со счётом 26:7.

Регби-7. Женщины. Этап Европейской серии Гран-при. Мальмор-сюр-Коррез, Франция
Финал

Россия — Франция — 22:21.

Матч за третье место

Англия — Ирландия — 7:26.

В плей-офф россиянки разгромили в четвертьфинале сборную Бельгии со счётом 46:0, а в полуфинале обыграли сборную Англии — 24:15.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России - Регби
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