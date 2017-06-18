Сборная России по регби обыграла Намибию в Кубке наций

Сборная России по регби одержала победу над командой Намибии в матче Кубка наций, который проходит в Монтевидео (Уругвай). Встреча группы В завершилась победой россиян со счётом 31:10.

В первом туре россияне выиграли у Аргентины (39:38), а во втором уступили Уругваю (29:32). Отечественные регбисты на данный момент занимают первое место в группе B, однако основной соперник, команда Испании, проведёт свой матч против сборной Уругвая 18 июня позже.

Регби. Кубок наций. Монтевидео

Группа В. Третий тур

Намибия – Россия – 10:31 (5:19).