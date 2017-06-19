Дубровина опустилась на 13-ю строчку в юниорском рейтинге FEI по выездке

Международная федерация конного спорта опубликовала новый рейтинг по выездке. В зачёте для юниоров россиянка Екатерина Дубровина опустилась на 13-ю строчку. В топ-20 также входит её соотечественница Елизавета Лыбань. Лидером стала представительница Австрии Никола Луиза Ахорнер.
Рейтинг Международной федерации конного спорта. Выездка. Юниоры
1 (2). Никола Луиза Ахорнер (Австрия) — 1824.
2 (1). Ребекка Хортсманн (Германия) — 1822.
3 (4). Лаура Люйтен (Бельгия) — 1689.
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13 (8). Екатерина Дубровина (Россия) — 1581…
20 (17). Елизавета Лыбань (Россия) — 1544.