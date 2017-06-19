Ефимова: кто сказал, что я на пике формы? Совсем нет

Трёхкратный призёр Олимпийских игр, четырёхкратная чемпионка мира Юлия Ефимова оценила своё выступление в серии турниров «Маре Нострум». На трёх этапах спортсменка выиграла все дистанции брассом, завоевала бронзу в комплексном плавании и стала второй в общем зачёте.

«Я очень довольна своими результатами на «Маре Нострум». Прошла эти соревнования хорошо, в разгоночку. Конечно, на третьем этапе уже было сложнее – всё-таки за девять дней я сделала очень много стартов, плыла не только весь брасс, но и 200 м комплексом. Да ещё и с переездами. Но вообще я очень рада. Думаю, мы выбрали правильный путь в подготовке к чемпионату мира – простартовать весь «Маре Нострум». Будут у нас ещё одни соревнования – Открытый чемпионат Франции, за три недели до чемпионата мира. Мы так уже пробовали – и нам понравилось, всё получилось. Будем дорабатывать моменты, пробелы, которые открылись как раз к участию в «Маре Нострум».

Кто сказал, что я на пике формы? Совсем нет. Я, в отличие от других ребят из нашей команды Efimova Team, готовлюсь к чемпионату мира. Перед «Маре Нострум» нагрузку не сбрасывала, никак не подводилась. На самом деле все мои тренеры – и папа, и Дэвид Сало, и даже Ирина Вятчанина – давно говорили, что я готова на более высокие результаты. Но из-за стечения различных неблагоприятных обстоятельств реализовать себя, к сожалению, не получалось. Но сейчас, наконец-то, всё хорошо, я расслабилась – и поплыла», — цитирует Ефимову «Весь спорт».