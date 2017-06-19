Блаттер: информаторы вроде Степановой похожи на ябед в школе

Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер раскритиковал информатора Всемирного антидопингового агентства российскую бегунью Юлию Степанову. Юлия и её муж Виталий, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства, стали главными информаторами авторов документальных фильмов о допинге в российской лёгкой атлетике и сейчас проживают в США. Степанова получила разрешение от IAAF участвовать в международных соревнованиях в статусе нейтральной спортсменки, но МОК не допустил её до Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

«Она хочет поехать на Олимпиаду, а теперь все говорят, что это позор, что она не была допущена, потому что она информатор. Скоро информаторам будет позволено всё. Но если вы информатор, это неправильно. В школе, если кто-то был информатором у учителя, тогда… Вообще информаторы похожи на ябед в школе», — цитирует Блаттера The Guardian.