Паунд: мы примем Россию назад в семью. Но никак не на прежних условиях

Экс-глава Всемирного антидопингового агентства и член Международного олимпийского комитета Ричард Паунд рассказал, почему он уверен в том, что российские спортсмены будут признаны виновными в допинговых нарушениях, допущенных на Играх в Сочи, а также оценил прогресс в восстановлении доверия к российским атлетам.

«К таким выводам пришёл ещё Ричард Макларен в ходе собственного расследования. „Грязная“ моча в пробирках была заменена на „чистую“, о чём свидетельствуют следы на пробирках. Я говорил о том, что сами спортсмены, вероятно, будут утверждать, что ничего не знали и не имели к этому отношения. Но если рассмотрением дел займётся CAS, на мой взгляд, тут всё очевидно. Вскрытие пробирки и замена её содержимого является манипуляцией, а это нарушение антидопинговых правил.

Как вы знаете, перед Маклареном не стояло задачи проводить расследование в отношении отдельных спортсменов. Его просили определить, была ли в России система господдержки распространения допинга. И Макларен пришёл к ясному выводу, что была. В ходе этой работы ему удалось найти сотни документов, которые затрагивают тысячи спортсменов. Но расследованием в отношении каждого из этих людей он не занимался. Это было физически невозможно сделать, так как на всю работу у него было меньше двух месяцев.

На мой взгляд, основная проблема в том, что на протяжении месяцев от России не исходило ничего, кроме отрицания. Это очень разочаровывает людей, которые знают факты. Но в то же время для нас сейчас самое главное – это увидеть, что в России происходят изменения. Мы не хотим слушать отрицания. У вас в стране случилась масса плохих вещей, это нужно признать.

Какие ещё нужны изменения? На этот вопрос лучше ответят в МОК, ВАДА или в международных федерациях. Я имел в виду изменение отношения к допингу в стране в целом, отсутствие вмешательства в дела антидопинговых структур. За всем этим, уверен, нужно наблюдать несколько лет, прежде чем мы удостоверимся, что система действительно поменялась. Когда мы это увидим – конечно, Россия важная страна, – мы примем её назад в семью. Но никак не на прежних условиях", — цитирует Паунда «Спорт-экспресс».