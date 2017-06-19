Сивкова: главный соперник – скованность, которую надо преодолеть перед стартом

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года Кристина Сивкова прокомментировала свою победу на мемориале Евстратова в Жуковском в беге на 100 м с результатом 11,57 секунды и о ходе подготовки к мемориалу Знаменских.

«Самочувствие хорошее, но результатом я пока не довольна, хотелось бы побыстрее пробежать, пока не получается. Есть много факторов, которые можно исправить, буду набирать форму. Мне сейчас тяжеловато, я ещё оправляюсь после болезни, быстро выйти из этой ситуации трудно. Буду бороться с собой. А когда в своём оптимальном состоянии, я никогда не настраиваюсь на какой-то определённый результат, не думаю о соперничестве. Обычно, когда я что-то загадываю, это никогда не получается. Поэтому в последнее время я даже мыслей таких в голове не допускаю. Стараюсь отключить голову, бежать надо «на свободе». Это значит — не зажиматься, расслабиться и ни о чём не думать. Это на самом деле очень тяжело сделать: поддаться своим внутренним ощущениям, эмоциям, просто бежать. Иногда пытаешься это сделать, а у тебя не получается – ни хороший старт, ни дистанция, ни работа в конце, «поджимает». А когда ты свободен, это отражается и на готовности к забегу. Получается, мой главный соперник – это вот эта скованность, которую нужно преодолевать перед следующими стартами.

В прошлом году точно бежала в Жуковском. Помню, что был дождь, но пробежала я всё равно хорошо, показала достойный для себя результат. Мемориал Знаменских – один из самых крупных национальных стартов, там принимают участие почти все спортсмены из сборной команды России, поэтому в нашем календаре он занимает особое, важное место. Надеюсь, что в этот раз будет солнечная погода и будет намного комфортнее бежать", — цитирует Сивкову официальный сайт ВФЛА.