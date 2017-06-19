Семёнов: после взвешивания температура поднялась до 38, была лёгкая паника

Бронзовый призёр Олимпийских игр—2016 по греко-римской борьбе в весе до 130 кг Сергей Семёнов прокомментировал свою победу на чемпионате России, который проходил во Владимире.



«Все травмы залечил и к чемпионату России подошёл в оптимальной форме, однако после взвешивания почему-то поднялась температура. Была лёгкая паника, ничего не предвещало беды, всё было нормально, и вдруг — температура 38, всё горит, а завтра бороться… Но утром проснулся, и температуры как не бывало. Странно, трудно сказать, из-за чего так.



А то, что мой соперник не смог выступить тоже из-за температуры, узнал перед началом финальных поединков, ко мне подошёл Ислам Магомедов, сказал, что не будет выступать, и поздравил меня с победой. Жаль, что так получилось, ведь финал был бы необычным. Когда соперник переходит из другой весовой категории — всегда интересно. Да и вообще, те, кто легче и быстрее, всегда опасные.



Что касается травмы, то она не помешала. Даже скажу, что помогла, функционально на чемпионате России я нигде не просел. Даже приёмы лучше получались, броски шли. Так что эта травма пошла на пользу. Конечно, тяжелее толкаться. Броски дают преимущество, заставляют соперника активизироваться, и ты уже спокойно подлавливаешь его на ошибке. Да и когда схватка идёт под твою диктовку, ты меньше нервничаешь», — приводит слова Семёнова официальный сайт ФСБР.