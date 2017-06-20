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Тренер Власова: дети стали другими — все сидят в социальных сетях

20 июня 2017, вторник. 10:57. Другие

Тренер двукратного олимпийского чемпиона по борьбе Романа Власова Виктор Кузнецов, ранее работавший с трёхкратным олимпийским чемпионом Александром Карелиным, рассказал о сложности поиска новых талантов.

«Родители приводят мальчишек в зал, свято веря, что достаточно отдать ребёнка мне в группу, и он станет таким же чемпионом, как Карелин и Власов. Я даже был вынужден сделать у себя в школе открытый родительский день – по пятницам. Чтобы дать родителям возможность посмотреть, как их дети относятся к работе.
Кто реально рвется к результату, а кто просто отбывает время. Могу сказать, что дети стали другими. Это не наше поколение, когда попасть на сбор и поесть досыта было счастьем. Понятно, что сейчас и жить все стали лучше, и соблазнов появляется все больше и больше. Уже никто не играет на улице – все сидят в социальных сетях.

На спортивный результат это, безусловно, влияет, причём негативно. Главное ведь в любом виде спорта – голова. Когда она загружена информацией из Интернета, человек теряет способность к анализу и самоконтролю. Он просто перестаёт об этом думать. Соответственно, притупляется способность концентрации. Найти парня, готового от всех этих соблазнов отказаться и самоотверженно работать, сейчас намного сложнее, чем раньше", – цитирует Кузнецова «Спорт-экспресс».

Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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Роман Власов
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