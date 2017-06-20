Мамиашвили: все победители и призёры ЧР по борьбе обязаны бороться за медали ЧМ

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что пока ещё преждевременно формировать состав сборной России на чемпионат мира, но спортсмены, взошедшие на подиум чемпионата России, будут обязаны бороться там за медали.



«Говорить о составе на чемпионат мира преждевременно. Впереди большая работа на сборах, главные тренеры Дзамболат Тедеев, Гоги Когуашвили и Юрий Шахмурадов предложат ряд международных турниров, на которых борцам предстоит доказать свою состоятельность, и только после этого будет назван состав. При этом я убеждён, что все победители и призёры чемпионата России обязаны на 100 процентов бороться за медали во всех весах. Для этого у них есть все возможности — лучшие тренеры, спарринг-партнёры и базы», — приводит слова Мамиашвили «Советский спорт».