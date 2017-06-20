Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Мамиашвили: все победители и призёры ЧР по борьбе обязаны бороться за медали ЧМ

20 июня 2017, вторник. 20:22. Другие

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что пока ещё преждевременно формировать состав сборной России на чемпионат мира, но спортсмены, взошедшие на подиум чемпионата России, будут обязаны бороться там за медали.

«Говорить о составе на чемпионат мира преждевременно. Впереди большая работа на сборах, главные тренеры Дзамболат Тедеев, Гоги Когуашвили и Юрий Шахмурадов предложат ряд международных турниров, на которых борцам предстоит доказать свою состоятельность, и только после этого будет назван состав. При этом я убеждён, что все победители и призёры чемпионата России обязаны на 100 процентов бороться за медали во всех весах. Для этого у них есть все возможности — лучшие тренеры, спарринг-партнёры и базы», — приводит слова Мамиашвили «Советский спорт».

Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
Михаил Мамиашвили
Новости. Другие
20 июня 2017, вторник
20:22 Мамиашвили: все победители и призёры ЧР по борьбе обязаны бороться за медали ЧМ
19:31 Российские шахматистки обыграли грузинок в 4-м туре командного ЧМ
19:12 Россияне одолели Беларусь в 4-м туре командного ЧМ по шахматам в Ханты-Мансийске
19:00 Правительство Индии рассмотрит возможность заявки на проведение ОИ-2032
18:54 ВАДА частично приостановило аккредитацию лаборатории в Лос-Анджелесе
18:50 Альпинист Пандит умер от сердечного приступа на спуске с горы Мак-Кинли
17:57 Олимпийский чемпион по бобслею Негодайло объявил о завершении карьеры
17:26 Власов: ещё с ЧМ-2011 рассечения стали для меня хорошей приметой
16:39 Убытки от проведения Игр-2026 в Калгари оцениваются в $ 1,8 млрд
15:04 USADA не стало дисквалифицировать бегунью после положительного теста на зеранол
13:32 Синхронистка Топилина: я решила взять перерыв в спортивной карьере
12:36 Олимпийская чемпионка синхронистка Прокофьева завершила карьеру
12:11 Покровская: ахнули, когда увидели, в каких условиях будет проходить ЧМ в Венгрии
12:09 Гарт: Демченко не выступит на ОИ-2018 как спортсмен, будет главным тренером
10:57 Тренер Власова: дети стали другими — все сидят в социальных сетях
10:42 Ласицкене: если кто-то думает, что я сплю и вижу мировой рекорд, то это не так
09:40 Ковачич избран на пост президента Европейского паралимпийского комитета
09:12 Команда Логинова завоевала серебро на чемпионате мира в классе «Дракон»
09:10 Петроченкова стала шестой на турнире Future Champions в Хагене
07:55 Тайгер Вудс будет получать профессиональную помощь в приёме лекарств
00:10 Сивкова: стараюсь отключить голову, бежать надо «на свободе»
19 июня 2017, понедельник
23:31 Хакеры Fancy Bears раскрыли часть переписки главы комиссии ВАДА Макларена с МОК
23:04 Участника марафона на Аляске загрыз медведь
22:38 Петров: когда все прыгают четверные, задумываешься: а чем ты хуже?
21:14 Семёнов: после взвешивания температура поднялась до 38, была лёгкая паника
20:51 Стали известны кандидаты в президенты Международного паралимпийского комитета
20:14 Московские пятиборцы выиграли командный турнир чемпионата России
19:59 Российские шахматистки сыграли вничью с азербайджанками на командном ЧМ
19:50 Липницкой подарили квартиру за победу на ОИ-2014 в Сочи
19:34 Российские шахматисты победили украинцев в третьем туре командного ЧМ
19:21 Кушнарев: каждая мелочь важна для результата — выход на Кубок мира по регби
17:56 Леонов стал помощником главного тренера сборной России по пляжному футболу
17:42 Иванов и Созонов — 8-е в парном разряде на турнире Суперсерии по бадминтону
16:18 Сивкова: главный соперник – скованность, которую надо преодолеть перед стартом
15:25 Меньков: ну сколько можно ждать ответа IAAF? Дайте тогда хотя бы отказ
15:08 Паунд: мы примем Россию назад в семью. Но никак не на прежних условиях
14:39 Глушков: борец Семёнов за год прибавил, сделал выводы и стал сильнее
14:31 Яркин завоевал бронзу на юниорском ЧМ по тяжёлой атлетике в категории до 77 кг
14:20 Сидорова: в Стокгольме всё было очень неплохо, как бы ни казалось со стороны
13:44 13 российских легкоатлетов пополнили пул допинг-тестирования IAAF
13:15 Марянян: выиграть чемпионат России по борьбе было мечтой моего детства
13:07 Борец Кабалоев: этот чемпионат России мне надо было выигрывать по-любому
12:29 Блаттер: информаторы вроде Степановой похожи на ябед в школе
12:19 Власов: партер надо возвращать! Греко-римской борьбе нужна зрелищность
11:49 Евлоев: глава Ингушетии сказал, что по итогам ЧР по борьбе меня ждёт автомобиль
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Должен ли Евгений Трефилов продолжать работу с женской сборной России по гандболу?
Архив →
© championat.com, 2000–2017