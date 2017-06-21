Евстигнеев: матч с хорватами станет серьёзным экзаменом для ватерполистов РФ

Исполняющий обязанности главного тренера мужской сборной России по водному поло Сергей Евстигнеев поделился впечатлениями после победы над австралийцами на старте суперфинала Мировой лиги в Рузе со счётом 11:5. 21 июня россияне сыграют с хорватами.

«Довольны игрой. Было тяжёлое начало матча, мы никак не могли забить свои моменты. Что касается следующего матча, то хорваты — это очень серьёзный соперник. Вице-чемпионы Олимпийских игр, чемпионы мира, это будет серьёзное испытание для нас и серьёзный экзамен», — приводит слова Евстигнеева ТАСС.