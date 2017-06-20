Россияне победили Австралию в суперфинале МЛ по водному поло в Рузе

Мужская сборная России начала выступление на групповом этапе суперфинала Мировой лиги по водному поло в Рузе с уверенной победы над командой Австралии со счётом 11:5.

В группе В также выступают команды Хорватии и Японии. Во встрече между этими сборными хорваты разгромили ватерполистов из Страны восходящего солнца со счётом 13:5. В среду, 21 июня, россияне сыграют со сборной Хорватии.

Водное поло. Мужчины. Мировая лига. Суперфинал

Группа В. 1-й тур. Руза, Россия

Австралия — Россия — 5:11 (2:2, 1:2, 1:4, 1:3)

Хорватия — Япония — 13:5 (4:2, 3:0, 1:2, 5:1).