В яхт-клубе Санкт-Петербурга пройдёт серия вечерних регат для всех желающих

22 июня в яхт-клубе Санкт-Петербурга состоится открытие серии вечерних парусных регат, организованной компанией Profisail. Еженедельно по четвергам в яхт-клубе Санкт-Петербурга (Лахта, ул. Береговая 19А) будут проходить гонки на яхтах, принять участие в которых может любой желающий. Старт первой гонки запланирован на 19:00.



Регата “КоммерсантЪ” — соревнование на парусных яхтах, состоящее не менее чем из трёх гонок. Экипаж состоит из пяти человек. Принять участие можно как самостоятельно, так и компанией.



«Мы постараемся сделать необычный для питерского рынка продукт, — рассказал комментатор «Матч ТВ2 Алексей Жиров. — Мы хотим провести 12 вечерних регат и сделать это в максимально комфортной для участников форме — хорошие безопасные лодки Beneteau Platu 25 и популярные J70, опытные шкиперы и, конечно, очень приятные гонки под парусом. Хочется, чтобы люди создавали свои команды и боролись за победу как в общем зачёте серии, так и в каждом конкретной регате, ну а для начала просто пришли и примерили этот увлекательный вид спорта на себя».