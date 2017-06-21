Объявлен состав сборной России по пляжному футболу на этап Евролиги в Белграде

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв определился с составом команды на первый этап Евролиги, который пройдёт с 23 по 25 июня в Белграде. За национальную команду выступят пять игроков московского «Локомотива», четыре представителя питерского «Кристалла», а также игрок «Строгино» Владислав Жариков, права на которого принадлежат «Кристаллу».

Сборная России в пятницу, 23 июня, сыграет с командой Франции, в субботу встретится с немцами, а в воскресенье — с испанцами.

Евролига. Первый этап. Белград, Сербия. 23-25 июня

Состав сборной России



вратари: Максим Чужков («Локомотив»), Иван Островский" (Кристалл");

полевые игроки: Алексей Макаров, Антон Шкарин, Егор Шайков, Борис Никоноров (все — «Локомотив»), Юрий Крашенинников, Дмитрий Шишин, Кирилл Романов (все — «Кристалл»), Владислав Аксёнов («Строгино»).