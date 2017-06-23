Вице-президент МПК: нельзя забывать про то, что произошло в Сочи-2014

Вице-президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс рассказал о том, как проходит процесс восстановления членства Паралимпийского комитета России.



«Россия и ПКР знают, какие шаги им нужно предпринять до сентября, потому что в сентябре состоится заседание правления, а на нём мы решим, отменять ли дисквалификацию. Поэтому, если в сентябре мы решим, что они не готовы вернуться в качестве полноправного члена МПК, российским атлетам будет сложно выступить в Пхенчхане-2018. Мы не хотим, чтобы это произошло. Но, тем не менее, нельзя забывать, что произошло до и во время ОИ-2014 в Сочи. Мы должны уважать не только права российских паралимпийцев, но и права всех остальных атлетов», — приводит слова Парсонса Reuters.

