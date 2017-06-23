Белецкий и Самохина заняли призовые места на турнире по конкуру в Познани

В Познани (Польша) прошёл международный турнир по конкуру CSI4*. Участие в соревнованиях приняли россияне Владимир Белецкий и Дарья Самохина. Белецкий на Фалконе занял 16-е призовое место в Среднем Туре в две фазы с высотой препятствий до 140 см с результатом 36,52 секунды; 0 штрафных очков. Победу одержал бельгиец Доминик Хендрикс на Конвенте — 49,51 секунды; 0 штрафных очков.

Самохина на Экселленте стала 10-й в маршруте с высотой препятствий до 130 см с результатом 71,89 секунды; 4 штрафных очка. Первое место занял представитель Ливана Эмиль Карим Фарес на Эрлинде — 60,25 секунды; 0 штрафных очков.