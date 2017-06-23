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Гашибаязов победил в Гран-при этапа Кубка мира по конкуру в Подмосковье

23 июня 2017, пятница. 09:25. Другие

В Подмосковье прошёл этап Кубка мира по конкуру CSI2*-W. В Гран-при турнира, который был отборочным к чемпионату Европы в Гётеборге (Швеция) и Всемирным конным играм в Трионе (США), победу одержал россиянин Геннадий Гашибаязов на Шамони Би с результатом 38,53 секунды; 0 штрафных очков.

Второй результат в маршруте 160 см показал его соотечественник Михаил Шемшелев на Халдоре — 39,80 секунды; 0 штрафных очков.

Третье место занял представитель Литвы Даниэлюс Гуткаускас на Лотус Джи — 40,59 секунды; 4 штрафных очка.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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23 июня 2017, пятница
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