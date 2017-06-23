Бегунья Монтано во 2-й раз приняла участие в чемпионате США, будучи беременной

Бронзовый призёр чемпионата мира 2010 года в помещении Алисия Монтано приняла участие в забеге на 800 метров в рамках чемпионата США по лёгкой атлетике, находясь на пятом месяце беременности. 31-летняя спортсменка финишировала с результатом 2.21,40 секунды, проиграв победительнице более 19 секунд, сообщает Daily Mail.

Примечательно, что в 2014 году Монтано также принимала участие в чемпионате США, будучи беременной. Тогда она находилась уже на восьмом месяце беременности и пробежала за 2.32,13 секунды.

Фото доступно в «твиттере» Daily Mail.