Цымбалюк завоевала золото ЧР по велошоссе в индивидуальной разделке

Ксения Цымбалюк, представляющая Удмуртию, завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 23,8 км на чемпионате России по велошоссе, который проходит в Нововоронеже. Второй стала Анастасия Пляскина из Иркутской области, а замкнула тройку призёров Маргарита Сырадоева из Санкт-Петербурга.



Велошоссе. Чемпионат России. Нововоронеж

Женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 23,8 км



1. Ксения Цымбалюк (Удмуртия).

2. Анастасия Пляскина (Иркутская область).

3. Маргарита Сырадоева (Санкт-Петербург).