Никоноров: судья вернул немцев в игру и начался довольно сумбурный футбол

Нападающий сборной России по пляжному футболу Борис Никоноров прокомментировал победу над Германией во втором туре Евролиги-2017 (3:2).

«Со сборной Германии мы знакомы не понаслышке – уже играли с ними в Езоло во время прошлогоднего квалификационного турнира к чемпионату мира, обыгрывали их там. Само собой, что разбирали соперника и перед сегодняшней игрой, искали слабые и сильные места команды, выясняли кто лидер. Вчера они провели качественный матч против испанцев, поэтому мы настраивались на серьёзную игру, только на победу. В первом периоде нам не повезло забить, хотя было очень много моментов для взятия, играли гораздо лучше соперника. Дальше всё-таки дожали, повели в счёте, развили успех до трёх мячей разницы.

По-хорошему, такие игры нужно выигрывать с ещё большим счётом, забивать пять, шесть мячей, но, к сожалению, судья поставил неоднозначный пенальти. Я был рядом с тем эпизодом и считаю, что ничего там не было. Вот так и получилось, что судья вернул их в игру, потом они забили ещё один гол и начался довольно сумбурный футбол.

Слава богу, что мы выиграли. Свою задачу взять три очка мы выполнили, поздравляю всех с победой! Завтра будет новый матч, новая игра. Играем, конечно же, только на победу, ведь мы – русские, будем побеждать!», — приводит слова Никонорова Beachsoccerrussia.