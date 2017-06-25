Российские гонщики не выступят на «Тур де Франс» — 2017

Стали известны составы команд для участия в веломногодневке Гранд-тура «Тур де Франс», которая пройдёт с 1 по 23 июля во Франции, Германии, Бельгии и Люксембурге. Отметим, что российские гонщики в соревнованиях не выступят. Все пять российских представителей швейцарской команды Katusha-Alpecin, включая лидера Ильнура Закарина, ранее уехали на «Джиро д'Италия».

Российский гонщик «Астаны» Сергей Чернецкий также не вошёл в состав своей команды на 104-й в истории «Тур де Франс», стартующий в Дюссельдорфе в субботу, 1 июля.