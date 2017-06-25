Российские «пляжники» проиграли Испании и стали третьими на 1-м этапе Евролиги

В матче третьего тура первого этапа Евролиги-2017, завершившегося в Сербии, сборная России по пляжному футболу проиграла команде Испании со счётом 1:3 и заняла третье место в группе 1. Россияне пропустили по голу в каждом периоде, прежде чем Юрий Крашенинников со штрафного сумел распечатать ворота испанцев.

Испания, набрав шесть очков в трёх матчах, заняла первое место на первом этапе Евролиги-2017 и вышла в Суперфинал турнира. Франция с пятью очками финишировала на втором месте. Россия с тремя баллами оказалась на третьем, опередив сборную Германию за счёт победы в очном противостоянии.

Евролига-2017. Первый этап. Белград, Сербия

Дивизион А. Группа 1. Третий тур

Россия — Испания — 1:3 (0:1, 0:1, 1:1).