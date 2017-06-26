Максакова поднялась на пятую строчку в юношеском рейтинге FEI по выездке

Международная федерация конного спорта опубликовала новый рейтинг по выездке. В зачёте для юношей россиянка Александра Максакова поднялась на пятую строчку, её соотечественница Ольга Иванова сохранила за собой 30-ю позицию. В топ-40 поднялась россиянка Ксения Ершова. Лидером стала швейцарка Эстель Веттштайн.

Рейтинг Международной федерации конного спорта. Выездка. Юноши

1 (4). Эстель Веттштайн (Швейцария) — 1846.

2 (1). Анна-Кристина Аббелен (Германия) — 1827.

3 (2). Леони Рихтер (Германия) — 1795.

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5 (7). Александра Максакова (Россия) — 1755…

30 (30). Ольга Иванова (Россия) — 1399...

40 (145). Ксения Ершова (Россия) — 1349.