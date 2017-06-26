ГКБ им. С.П. Боткина выиграла чемпионат Москвы по бадминтону среди медработников

В Москве прошёл пятый чемпионат города по бадминтону среди сотрудников медицинских организаций государственной системы здравоохранения города Москвы. В третий раз подряд первое место заняла команда ГКБ им. С.П. Боткина. Вторыми стали игроки ГКБ №1 им Н.И. Пирогова, третье место разделили ГКБ №70 и «Центр лекарственного обеспечения департамента здравоохранения города Москвы».

«Мы очень довольны тем, как прошёл этот турнир. Он был уже пятым – это пусть маленький, но всё-таки юбилей. И на этот раз мы поразились тому отклику, который получили: если обычно мы собирали 15-20 команд, то на этот раз 32, что было неожиданно и приятно, значит, турнир развивается! И в ходе соревнований к организаторам подходили представители команд, которые предлагали реорганизовать, расширить турнир, чтобы можно было привлечь ещё больше участников. Сейчас в наших планах перейти от единичного турнира к серии соревнований, возможно, провести сначала зональные соревнования север-юг-запад-восток с финальной частью.

Мы уже знаем примерно силы команд, надо посмотреть насыщенность зон медицинскими организациями и подготовить проект. Такая форма даст возможность постоянного участия в соревнованиях, привлечёт ещё больше игроков, а в традиционное уже время – в окрестностях Дня медработника в июне — проведём командный финал и личный чемпионат. Мы надеемся таким образом постепенно сформировать личную лигу медицинских работников по бадминтону», — рассказал организатор турнира, главный врач ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И Иноземцева ДЗМ» Александр Митичкин.