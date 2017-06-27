Артамонов гарантировал себе медаль ЧМ по тхэквондо в категории до 58 кг

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо. Россиянин Михаил Артамонов, выступающий в весовой категории до 58 кг, вышел в полуфинал соревнований и гарантировал себе медаль. По ходу турнира он победил камерунца Энтони Амугу (23:1), вьетнамца Дая ван Нгуена (13:8), бельгийца Салаеддина Бенсалеха (16:6) и иранца Фарзана Ашурзаде Фаллаха (8:7).

За выход в финал Артамонов поспорит с испанцем Хесусом Тортосой Кабрерой.

Ранее в полуфинал в весовой категории до 53 кг пробилась россиянка Татьяна Кудашова.