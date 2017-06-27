Южнокореец Ли победил на ЧМ по тхэквондо в категории до 68 кг

В Мучжу (Южная Корея) продолжается чемпионат мира по тхэквондо. Южнокореец Дае Хун Ли завоевал золото в весовой категории до 68 кг, в финале победив Хуан Ю Цзена из Китайского Тайбэя со счётом 26:8. Бронза досталась болгарину Владимиру Далаклиеву и иорданцу Ахмаду Абугаушу. Россиянин Вячеслав Минин поделил пятое-восьмое места.

Тхэквондо. Чемпионат мира. Мучжу

Мужчины. До 68 кг

1. Дае Хун Ли (Южная Корея).

2. Хуан Ю Цзен (Китайский Тайбэй).

3. Ахмад Абугауш (Иордания) и Владимир Далаклиев (Болгария).

5-8. Вячеслав Минин (Россия).