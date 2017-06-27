Фара продолжит работу с тренером, которого подозревают в распространении допинга

Четырёхкратный олимпийский чемпион в беге на длинные дистанции Мо Фара намерен продолжить сотрудничество со своим нынешним тренерским штабом, а также думает о возвращении в Великобританию, из которой уехал тренироваться в США, сообщает The Guardian.



Одним из наставников Фары останется Альберто Саласар, которого USADA подозревает в распространении допинга среди своих спортсменов.



«В моём тренерском штабе не будет никаких изменений. Я проводил одну и ту же работу с 2010 года. В этом году наша подготовка направлена на выступление на чемпионате мира, а после этого я подумаю. Но я скучаю по дому. Посмотрим», — сказал Фара.