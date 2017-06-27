Гонщик Trek-Segafredo Кардосо попался на допинге

Португальский велогонщик Андре Кардосо, выступающий в составе Trek-Segafredo, сдал допинг-пробу, в которой были обнаружены следы запрещённого вещества эритропоэтин, сообщает официальный сайт Международного союза велосипедистов (UCI).



Проба была сдана Кардосо 18 июня 2017 года — во внесоревновательный период. Гонщик имеет право потребовать вскрыть допинг-пробу B, а до тех пор, пока ситуация не прояснится, он отстраняется от соревнований и тренировочных сборов.



Лучший результат в карьере Кардосо в крупнейших многодневных гонках Мирового тура — 14-е место на «Джиро д’Италия» в 2016 году.