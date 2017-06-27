Журова: шансы россиян принять участие в Олимпиаде в Пхёнчхане повышаются

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала решение ВАДА разрешить РУСАДА проводить тестирование допинг-проб под надзором UKAD.



«В любом случае это для нас хорошо. Во-первых, шансы наших спортсменов принять участие в Олимпиаде в Пхёнчхане повышаются, так как восстановление РУСАДА было одним из условий отмены различных санкций. И я думаю, что МОК должен оценить это решение ВАДА. Будем надеяться, что наши олимпийцы поедут в Корею.



Мне очень понравилось назначение Ивлева (на пост главы наблюдательного совета РУСАДА. — Прим. „Чемпионата“). Я думаю, это может быть причиной того, что ВАДА всё устроило и они восстановили наше агентство. Я давно знаю Александра, он очень увлекается спортом и много в нём понимает. Это человек с мировым именем, который занимается серьёзной аудиторской деятельностью, и он пользуется большим доверием и в России, и за рубежом», — сказала Журова в интервью «Газете.Ru».